Рязань, , 13:02 — REGNUM В Рязанской области 20 мая выявлено 53 носителя коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. От осложнений скончались ещё два пациента.

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Всего в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 28 716 жителей. Выздоровели 27 205 человек, в том числе 57 пациентов выписаны за прошедшие сутки. В лечебных учреждениях находятся 280 пациентов с COVID-19, из них 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 498 пациентов.