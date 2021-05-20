Киев, 20 мая 2021, 12:58 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины помогает выполнять президенту Украины свои конституционные обязанности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.
По его словам, на Украине нет монархии, поскольку в стране действует коллективный орган принятия решений.
Президент Украины отметил, что некоторые участники СНБО не голосуют за санкции в отношении депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что в стране завершается «эпоха Медведчука». Он также признал, что СНБО является новым инструментом политической борьбы.
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