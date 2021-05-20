Москва, , 12:57 — REGNUM Московский хоккейный клуб «Динамо» подписал контракт с защитником Вячеславом Войновым. Об этом 20 мая сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что стороны подписали соглашение, которое рассчитано на два года.

Войнов является олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Гагарина и двукратным обладателем Кубка Стэнли. В последний раз он выходил на лёд, играя за «Авангард» в Кубке Гагарина сезона 2019/20.

Сезон 2020/21 Войнов полностью пропустил. До этого он не сумел вернуться в НХЛ, которая его отстранила после обвинений в домашнем насилии.