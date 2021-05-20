Варшава, 20 мая 2021, 12:56 — REGNUM 20 мая в Польше вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Они регулируют использование электросамокатов и других подобных транспортных средств. Об этом сообщает Polskie Radio.
Так, с 20 мая указанную категорию средств можно использовать только на велосипедных дорожках. При отсутствии велодорожек водителям электросамокатов придется ехать на тротуаре, однако их скорость не должна превышать среднюю скорость переходов,
Кроме того, новые правила запрещают перевозить других людей и товары на электросамокатах и скутерах, а также цепляться за другие транспортные средства, чтобы поехать быстрее.
«До настоящего времени использование данного вида транспортных средств никак не регулировалось в правилах дорожного движения, многие на высокой скорости ездили на тротуарах, что создавало опасность для пешеходов», — сообщили журналистам в пресс-службе министерства инфраструктуры республики.