Варшава, , 12:56 — REGNUM 20 мая в Польше вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Они регулируют использование электросамокатов и других подобных транспортных средств. Об этом сообщает Polskie Radio.

Так, с 20 мая указанную категорию средств можно использовать только на велосипедных дорожках. При отсутствии велодорожек водителям электросамокатов придется ехать на тротуаре, однако их скорость не должна превышать среднюю скорость переходов, т. е. в районе 5 км/час.

Кроме того, новые правила запрещают перевозить других людей и товары на электросамокатах и скутерах, а также цепляться за другие транспортные средства, чтобы поехать быстрее.

«До настоящего времени использование данного вида транспортных средств никак не регулировалось в правилах дорожного движения, многие на высокой скорости ездили на тротуарах, что создавало опасность для пешеходов», — сообщили журналистам в пресс-службе министерства инфраструктуры республики.