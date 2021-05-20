Москва, , 12:55 — REGNUM На самом деле, России не выгодно конфликтовать с США, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Главная задача, которая сейчас стоит перед нашей страной — это модернизация экономики, создание инфраструктуры, борьба с бедностью и т.д. Соответственно, Россия заинтересована в смягчении или даже снятии санкций.

Из-за санкций рубль и российские акции торгуются с дисконтом. То есть импортные товары и поездки за рубеж для россиян стали дороже. Дисконт из-за политики в российских акциях составляет примерно 30%.

При этом в России 11 млн брокерских счетов, на которых находится 7 трлн руб. Грубо говоря, если санкции снимут, эти 7 трлн руб. автоматом превратятся в 10 трлн руб.

Другое дело, что США привыкли любые компромиссы и уступки с стороны России воспринимать, как слабость. Однако есть умеренный оптимизм по поводу российско-американских отношений.

Трамп не особо дружил со здравым смыслом. Байден — это команда Обамы. Они, конечно, рассматривают Россию и Китай, как геополитических оппонентов, но при этом они рациональные и разумные люди.

Это, например, показали символические санкции по ОФЗ и очень мягкая позиция по «Северному потоку — 2». Так что хочется надеяться на лучшее», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Рейкьявике состоялась встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.

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