Махачкала, , 12:53 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки была подтверждена коронавирусная инфекция еще у 34 жителей региона. Это минимум за последние несколько месяцев. Число выздоровевших за эти же сутки превысило количество заболевших и составило 37 человек, сообщили 20 мая в федеральном оперативном штабе.

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Всего в республике с начала пандемии был подтвержден коронавирус у 33 181 жителя Дагестана. Из них сумели справиться с болезнью 30 805 пациентов.

Не удалось спасти врачам 1479 человек. Последние два случая летального исхода были зафиксированы в республике за прошедшие сутки.

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