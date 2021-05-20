Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге разыскивается преступник, который напал на 70-летнюю пенсионерку, избил ее и изнасиловал. Об этом 20 мая сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

О нападении на пожилую женщину в полицию сообщила 19 мая внучка потерпевшей. Она рассказала, что преступление в отношении ее бабушки было совершено 15 мая около часу ночи во дворе дома 23/1 по Будапештской улице.

«Неизвестный мужчина «неславянской» внешности, применив физическую силу, избил и изнасиловал пенсионерку, после чего скрылся», — отмечает источник.

Пожилую женщину доставили в НИИ скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомами лобной области и правой кисти, обеих голеней.

На вид преступнику около 45 лет, плотного телосложения. Других примет потерпевшая не запомнила. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.