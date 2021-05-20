Рязань, , 13:00 — REGNUM Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении главы Рязанского областного Фонда социальной поддержки населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе Советского районного суда Рязани. Чиновника обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

По версии следствия, осенью 2019 года фигурант дела, пользуясь «авторитетом занимаемой им должности, оказал влияние на членов Совета фонда». Участники заседания одобрили заключение договора на сумму более 22,8 млн рублей с ООО «Г.у.» на поставку оборудования для технического оснащения котельной имущественного комплекса «Сосновый бор», 100% доля в уставном капитале которого принадлежит фонду. При этом поставщик согласился вернуть руководству фонда 3,4 млн рублей в качестве вознаграждения за сделку. Взятку обналичили в октябре 2020 года через стороннюю организацию и через посредника передали главе фонда.

«Учитывая вероятность назначения наказания в виде лишения свободы на срок до 12 лет, нахождение обвиняемого в розыске до задержания по причине сообщения ложных сведений о месте проживания и фактического пребывания после возбуждения уголовного дела, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 26 дней», — уточнили в суде.

Постановление ещё не вступило в законную силу. Как сообщало ИА REGNUM, о задержании президента фонда соцподдержки стало известно 18 мая.

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