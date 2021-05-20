Душанбе, , 12:52 — REGNUM Президенты Таджикистана и Казахстана Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев поручили правительствам своих стран выработать новые подходы для увеличения взаимного товарооборота до $2 млрд в ближайшие пять лет. Об этом сообщили 20 мая в пресс-службе тажикистанского лидера.

Во время переговоров в Душанбе собеседники приветствовали итоги работы совместной рабочей группы по взаимному увеличению товарооборота и номенклатуры поставляемых товаров.

Кроме того, стороны договорились создать совместное производство по переработке сырья на базе отраслевых предприятий. Рахмон и Токаев также выступили за увеличение взаимных поставок сельхозпродукции.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Душанбе. Посещение Таджикистана стало первым международным визитом казахстанского лидера в 2021 году.