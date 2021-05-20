Алушта, Крым, , 12:52 — REGNUM Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве детского сада «Солнышко» в Алуште возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Дело возбуждено по статье о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР 20 мая. Нарушение законодательства было выявлено в ходе прокурорской проверки.

Муниципальный контракт на выполнение работ по выносу инженерных сетей, находящихся под модульной постройкой МДОУ детский сад № 5 «Солнышко», был заключен управлением капитального строительства и ЖКХ администрации Алушты с подрядчиком в феврале 2020 года.

По версии следствия, с февраля по март 2020 года представители коммерческой подрядной организации выполнили отдельные виды работ, причем в документах объёмы проведённых работ значительно завысили. На основании предоставленных документов управлением КС и ЖКХ администрации были подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ и платежное поручение.

«В результате мошеннических действий представителей фирмы на ее расчетный счет были необоснованно перечислены порядка 3 млн рублей по муниципальному контракту, хотя фактически работы выполнены не были», — уточнили в СК.

Эксперты заключили, что работы по выносу инженерных сетей, находящихся под модульной постройкой детский сад № 5 «Солнышко», не соответствуют условиям, предусмотренным контрактом. В настоящее время следователи устанавливают всех причастных к совершению преступления. Назначена экспертиза для уточнения суммы ущерба. Следователи также намерены дать оценку и действиям чиновников, подписавших акты и перечисливших бюджетные средства.