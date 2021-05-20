Москва, , 12:52 — REGNUM Желание государства монетизировать функцию наказания и исправления создает противоречивые стимулы в законодательной и социальной сферах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал идею главы ФСИН Александра Калашникова о том, чтобы устранить нехватку рабочей силы на крупных объектах за счёт осужденных, а не за счёт трудовых мигрантов. По словам Калашникова, около 188 тыс. российских заключенных имеют право на принудительные работы.

«Интересные идеи посещают директора российского ФСИН, хотя в нашей истории мы уже имели опыт «шарашек», в которых ковалась наша космическая программа, — сказал Ордов. — Желание государства монетизировать функцию наказания и исправления создает противоречивые стимулы в законодательной и социальной сферах. Строительство общежитий и высокие зарплаты для осужденных, создающих стимулы для подобного способа отбытия наказания. Как говорил Карабас-Барабас: «Это просто праздник какой-то!» У нас в России порядка 4,5 млн безработных граждан, многие из которых даже без приговора суда готовы были бы воспользоваться общежитием в регионе, где им предоставят рабочее место и достойную оплату труда. На этом фоне ресурс в 188 тыс. заключенных явно не входит в социальные приоритеты и неспособен решить проблему дефицита рабочих рук в России».

Однако, как подчеркнул Ордов, если предложение использовать труд заключенных вызвано возможностью предоставления лучших условий содержания, а также обеспечивает процесс исправления и социализации, то оно не лишено смысла.

«Но если речь идет о решении проблемы дефицита рабочей силы, то не стоит наделять ФСИН избыточными функциями сказочного персонажа из «Золотого ключика», — добавил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель ФСИН заявил, что в настоящее время в российских исправительных учреждениях содержатся 482 тыс. человек

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