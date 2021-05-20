Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Цель США — добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя госдепартамента США Джалину Портер.

Данное заявление она сделала 19 мая в ходе брифинга.

На вопрос журналистов о том, будут ли главы США И Южной Кореи в ходе встречи 21 мая обсуждать вопрос о правах человека в КНДР, Портер отметила, что госдепартамент США предоставит любую информацию, как только она станет доступна.

Ранее координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл сказал в интервью агентству Yonhap о том, что глава США Джо Байден и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поделятся взглядами на КНДР, включая обсуждение северокорейской политики Вашингтона.

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