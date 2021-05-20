Брюссель, , 12:53 — REGNUM Контракт на поставку 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19 подписала с американо-германским концерном Pfizer — BioNTech Еврокомиссия (ЕК). Об этом 20 мая сообщается в заявлении на сайте ЕК.

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«Сегодня Еврокомиссия подписала третий контракт с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer на поставку дополнительных 1,8 млрд доз от имени всех государств — членов ЕС в период с конца 2021 по 2023 год», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что новый контракт «позволит закупить 900 млн доз текущей вакцины и вакцины, адаптированной к новым мутациям вируса» при возможности приобретения еще такого же количества доз позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в течение трёх недель.