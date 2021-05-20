Уфа, , 12:52 — REGNUM Воздержаться от использования воздушных шаров во время выпускных в образовательных учреждениях Башкирии рекомендовало минэкологии республики. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба этого ведомства.

Сообщается, что специалисты призывают жителей отказаться при проведении выпускных мероприятий в школах и детсадах от небесных фонариков, воздушных шаров, а также уменьшить число шаров, которые используют для оформления помещений.

Отмечается, что каждый год в небо России на различных мероприятиях выпускаются миллионы воздушных шаров, которые изготовлены из латекса, разлагающегося несколько лет. Специалисты подчеркивают, что тем самым окружающей среде наносится большой ущерб: животные употребляют шары в пищу, а птицы путаются в веревках. Все это приводит к гибели животных.

Сообщается, что особую опасность для экологии представляют батарейки в светошарах, в которых находятся опасные вещества. Эти вещества попадают в почву и наносят вред природе.

«Мы поддерживаем инициативу профессиональных экологов об ограничении запуска воздушных и гелиевых шаров, небесных фонариков во время массовых мероприятий и разделяем обеспокоенность тем, что традиция запуска шаров в воздух не только ухудшает экологическую ситуацию, но и приводит к гибели животных, в том числе на заповедных территориях», — приводит пресс-служба слова министра природопользования и экологии региона Урала Искандарова.