Анатолий Кошкин, 20 мая 2021, 13:58 — REGNUM Известно, что одна из важных задач посла в иностранном государстве состоит в выстраивании ровных и желательно дружественных и взаимовыгодных отношений, наполнении их разнообразными обменами в политической, торгово-экономической, культурной и других областях. С другой стороны, посол и аппарат посольства обязаны вести разъяснительную работу в стране пребывания, выезжать на места, по возможности чаще проводить пресс-конференции, укреплять связи с журналистским корпусом. Все это необходимо в первую очередь для разъяснения политической линии руководства страны, которую посол представляет. А потому ему приходится тщательно соизмерять свои высказывания с принципиальными позициями правительства, которое его направило на ответственную дипломатическую и политическую работу.
Напомнить об этом считаю нужным в связи с очередным выступлением посла РФ в Японии Михаила Галузина в Клубе иностранных корреспондентов в Токио.
ТАСС приводит слова российского посла: «Мы надеемся, мы думаем и мы верим, что будущий мирный договор между Россией и Японией станет всеобъемлющим договором о мире, добрососедстве, партнерстве, сотрудничестве и дружбе, что он будет шире, чем простой мирный договор, заключаемый сразу после окончания войны». При этом посол справедливо отметил, что состояние войны между двумя странами было прекращено еще 65 лет назад. А раз так, то о каком «будущем мирном договоре» толкует дипломат? Тем более что все вопросы, обычно составляющие содержание мирного договора о прекращении состояния войны, включая территориальный, разрешены и отражены в тексте ратифицированной парламентами СССР и Японии Совместной декларации 1956 года.
Создается впечатление, что, продолжая говорить о мирном договоре, посол подпадает под влияние японской риторики, согласно которой Токио соглашается подписать давно ставший анахронизмом и ненужный «мирный договор, заключаемый сразу после окончания войны» только при условии «возвращения» Японии перешедших согласно международным документам в состав нашей страны островных территорий.
При этом, судя по информации ТАСС, Галузин не разъясняет внесенное по инициативе президента РФ конституционное положение о недопустимости отчуждения российских территорий в пользу другого государства, а заявляет о «понимании российской стороной чувств японской общественности по вопросу южных Курильских островов». Как бы забывая, что среди японской общественности существует не только ностальгия по утраченным в результате развязанной японскими милитаристами совместно с германскими нацистами мировой бойни, но и настроения и призывы «решать вопрос войной». Странно, если посол не знаком с потоком таких «предложений» японских пользователей, которые сопровождают статьи центральных СМИ этой страны о политике Токио в отношении России. Правда, при этом Галузин призывает и японцев «уважать наши чувства по отношению к этому вопросу», напомнив, что острова перешли к СССР по итогам Второй мировой войны, в которой советская сторона пожертвовала 27 млн человеческих жизней ради победы над нацистской Германией и ее приспешниками.
Вместе с тем посол избегает слов о том, что принятие выражающей единодушное мнение нашего народа соответствующей конституционной поправки означает отказ правительства РФ продолжать бессмысленные, а ныне антиконституционные переговоры о государственной принадлежности южной части Курильского архипелага. Как бы выводя за скобки слова президента РФ Владимира Путина о том, что «мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации». А именно эти слова следовало бы, на наш взгляд, повторить на пресс-конференции для полной ясности ситуации.
И еще. Стремясь к какому-то позитиву в российско-японских отношениях и, по сути, оставляя у японцев, пусть призрачные, но надежды на продолжение хотя бы упоминания «северных территорий» в переговорах с Москвой, посол говорит, что российская сторона намерена продолжить обмены с японской стороной на основе различных соглашений, достигнутых к настоящему времени.
Не будем сейчас останавливаться на том, что под видом посещений захоронений родственников наши острова все чаще посещают лица, не имеющие к этой гуманитарной акции отношения, а преследующие совсем другие цели. О том, что заключенные в ельцинские времена договоры по рыбному промыслу, как, прибегая к эвфемизму, говорит посол, «в акватории Курильских островов», в действительности беспрецедентно в мировой практике позволяют японцам добывать рыбу и морепродукты не в 200-мильной экономической зоне, а… в территориальных водах РФ. Да еще при согласии российской стороны о том, что на японских рыбаков фактически не распространяются законы владеющего этими водами государства.
Поощрением японских притязаний на южные Курилы является предложение посла о «запуске совместной экономической деятельности на островах». Ибо речь идет о «запуске» японцев на территории, которые Токио в 2009 году законодательно объявил своими, и категорически запрещает своим компаниям работать на них при соблюдении российских законов, требуя по сути экстерриториальности для своих граждан. Возникает законный вопрос, почему посол РФ фактически выделяет в какую-то особую зону наши территории, на которые Токио незаконно претендует? И почему не призывает японцев к совместной экономической деятельности на территории российского Дальнего Востока и Сибири?
Есть претензии и к информировавшим о выступлении посла корреспондентам ТАСС. Они, в частности, заявляют: «Декларация была ратифицирована законодательными органами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как неоднократно заявляла российская сторона, в этом документе четко прописано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора». Это так, но почему журналисты ведущего информационного агентства России, которые прошли соответствующую подготовку, игнорируют тот факт, что в 1960 году в связи с заключением направленного против Советского Союза японо-американского военного союза советское правительство разъяснило правительству Японии о невозможности передачи островов Шикотан и Плоские (Хабомаи) до тех пор, пока с территории Японских островов не будут выведены все иностранные войска? Кстати, на это обстоятельство обращал внимание и президент Путин, выражая законную озабоченность тем, что указанные острова в случае их гипотетической «передачи» могут быть использованы союзными Японии американскими войсками.