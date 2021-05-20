20 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Стремясь к какому-то позитиву в российско-японских отношениях и, по сути, оставляя у японцев, пусть призрачные, но надежды на продолжение хотя бы упоминания «северных территорий» в переговорах с Москвой, посол говорит, что российская сторона намерена продолжить обмены с японской стороной на основе различных соглашений, достигнутых к настоящему времени.

Анатолий Кошкин, , 13:58 — REGNUM Известно, что одна из важных задач посла в иностранном государстве состоит в выстраивании ровных и желательно дружественных и взаимовыгодных отношений, наполнении их разнообразными обменами в политической, торгово-экономической, культурной и других областях. С другой стороны, посол и аппарат посольства обязаны вести разъяснительную работу в стране пребывания, выезжать на места, по возможности чаще проводить пресс-конференции, укреплять связи с журналистским корпусом. Все это необходимо в первую очередь для разъяснения политической линии руководства страны, которую посол представляет. А потому ему приходится тщательно соизмерять свои высказывания с принципиальными позициями правительства, которое его направило на ответственную дипломатическую и политическую работу.

Японские притязания на Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомнить об этом считаю нужным в связи с очередным выступлением посла РФ в Японии Михаила Галузина в Клубе иностранных корреспондентов в Токио.

ТАСС приводит слова российского посла: «Мы надеемся, мы думаем и мы верим, что будущий мирный договор между Россией и Японией станет всеобъемлющим договором о мире, добрососедстве, партнерстве, сотрудничестве и дружбе, что он будет шире, чем простой мирный договор, заключаемый сразу после окончания войны». При этом посол справедливо отметил, что состояние войны между двумя странами было прекращено еще 65 лет назад. А раз так, то о каком «будущем мирном договоре» толкует дипломат? Тем более что все вопросы, обычно составляющие содержание мирного договора о прекращении состояния войны, включая территориальный, разрешены и отражены в тексте ратифицированной парламентами СССР и Японии Совместной декларации 1956 года.

Создается впечатление, что, продолжая говорить о мирном договоре, посол подпадает под влияние японской риторики, согласно которой Токио соглашается подписать давно ставший анахронизмом и ненужный «мирный договор, заключаемый сразу после окончания войны» только при условии «возвращения» Японии перешедших согласно международным документам в состав нашей страны островных территорий.

При этом, судя по информации ТАСС, Галузин не разъясняет внесенное по инициативе президента РФ конституционное положение о недопустимости отчуждения российских территорий в пользу другого государства, а заявляет о «понимании российской стороной чувств японской общественности по вопросу южных Курильских островов». Как бы забывая, что среди японской общественности существует не только ностальгия по утраченным в результате развязанной японскими милитаристами совместно с германскими нацистами мировой бойни, но и настроения и призывы «решать вопрос войной». Странно, если посол не знаком с потоком таких «предложений» японских пользователей, которые сопровождают статьи центральных СМИ этой страны о политике Токио в отношении России. Правда, при этом Галузин призывает и японцев «уважать наши чувства по отношению к этому вопросу», напомнив, что острова перешли к СССР по итогам Второй мировой войны, в которой советская сторона пожертвовала 27 млн человеческих жизней ради победы над нацистской Германией и ее приспешниками.

Посол РФ в Японии Михаил Галузин Tokyo.mid.ru

Вместе с тем посол избегает слов о том, что принятие выражающей единодушное мнение нашего народа соответствующей конституционной поправки означает отказ правительства РФ продолжать бессмысленные, а ныне антиконституционные переговоры о государственной принадлежности южной части Курильского архипелага. Как бы выводя за скобки слова президента РФ Владимира Путина о том, что «мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации». А именно эти слова следовало бы, на наш взгляд, повторить на пресс-конференции для полной ясности ситуации.

И еще. Стремясь к какому-то позитиву в российско-японских отношениях и, по сути, оставляя у японцев, пусть призрачные, но надежды на продолжение хотя бы упоминания «северных территорий» в переговорах с Москвой, посол говорит, что российская сторона намерена продолжить обмены с японской стороной на основе различных соглашений, достигнутых к настоящему времени.

«Это и посещение захоронений родственников бывшими японскими жителями этих островов, это и договоры по рыбному промыслу в акватории Курильских островов, это и консультации по запуску совместной экономической деятельности на островах», — заявил он.

Японские туристы посещают могилы предков на Курильских островах Sakhalin.gov.ru

Не будем сейчас останавливаться на том, что под видом посещений захоронений родственников наши острова все чаще посещают лица, не имеющие к этой гуманитарной акции отношения, а преследующие совсем другие цели. О том, что заключенные в ельцинские времена договоры по рыбному промыслу, как, прибегая к эвфемизму, говорит посол, «в акватории Курильских островов», в действительности беспрецедентно в мировой практике позволяют японцам добывать рыбу и морепродукты не в 200-мильной экономической зоне, а… в территориальных водах РФ. Да еще при согласии российской стороны о том, что на японских рыбаков фактически не распространяются законы владеющего этими водами государства.

Поощрением японских притязаний на южные Курилы является предложение посла о «запуске совместной экономической деятельности на островах». Ибо речь идет о «запуске» японцев на территории, которые Токио в 2009 году законодательно объявил своими, и категорически запрещает своим компаниям работать на них при соблюдении российских законов, требуя по сути экстерриториальности для своих граждан. Возникает законный вопрос, почему посол РФ фактически выделяет в какую-то особую зону наши территории, на которые Токио незаконно претендует? И почему не призывает японцев к совместной экономической деятельности на территории российского Дальнего Востока и Сибири?

Японские туристы на Курильских островах Sakhalin.gov.ru

Есть претензии и к информировавшим о выступлении посла корреспондентам ТАСС. Они, в частности, заявляют: «Декларация была ратифицирована законодательными органами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как неоднократно заявляла российская сторона, в этом документе четко прописано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора». Это так, но почему журналисты ведущего информационного агентства России, которые прошли соответствующую подготовку, игнорируют тот факт, что в 1960 году в связи с заключением направленного против Советского Союза японо-американского военного союза советское правительство разъяснило правительству Японии о невозможности передачи островов Шикотан и Плоские (Хабомаи) до тех пор, пока с территории Японских островов не будут выведены все иностранные войска? Кстати, на это обстоятельство обращал внимание и президент Путин, выражая законную озабоченность тем, что указанные острова в случае их гипотетической «передачи» могут быть использованы союзными Японии американскими войсками.