Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 88 инфицированных коронавирусом лиц, это столько же, сколько и сутками ранее. Суточная смертность немного снизилась. Об этом 20 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 19 мая было обнаружено в городах: Гатчина (семь), Выборг (шесть), Мурино, Всеволожск, Тихвин и Кингисепп (по четыре), Лодейное Поле, Сланцы (по три), Волосово, Волхов, Приозерск, Кириши, Луга, а также в посёлках Коммунары, Лисино-Корпус и Янино-1 и в деревнях Старая, Низино (по два).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 44 247 зараженных. Из них выздоровели и выписаны 41 458 человек, в том числе 91 человек — за минувшие сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 1338 человек, в том числе девять смертельных исходов зафиксировано в прошедшие сутки. Это на три случая меньше, чем в предыдущие сутки.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона, по состоянию на 07:00 мск 19 мая, в Ленинградской области развернуто 788 коек для пациентов с COVID-19. Свободно 160 коек (20,3%), в том числе в палатах реанимации — 86 коек.

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