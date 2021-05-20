Киев, , 12:49 — REGNUM На Украине завершается «эпоха» депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.

Отвечая на вопрос о завершении «эпохи бедности» и выполнении других обещаний, Зеленский сказал:

«Не помню, была ли там на бигбордах «эпоха Медведчука», я думаю, это часть программы общества, а не только президента Украины. Я считаю, что эта эпоха заканчивается», — сказал он.

Зеленский отметил, что сделал многое для завершения «эпохи коррупции», в частности, нашёл путь борьбы при помощи Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«В последнее время начали мощно работать и прокуроры, и Служба безопасности Украины и полиция…» — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что на саммите «Крымской платформы» будут представлены 30 стран мира.

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