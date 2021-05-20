Киев, 20 мая 2021, 12:49 — REGNUM На Украине завершается «эпоха» депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.
Отвечая на вопрос о завершении «эпохи бедности» и выполнении других обещаний, Зеленский сказал:
Зеленский отметил, что сделал многое для завершения «эпохи коррупции», в частности, нашёл путь борьбы при помощи Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что на саммите «Крымской платформы» будут представлены 30 стран мира.
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