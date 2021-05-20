Домбай, Карачаево-Черкесия, , 12:46 — REGNUM В Карачаево-Черкесии завершат строительство газопровода из Карачаевска в Домбай в 2022 году. Долгожданное всеми жителями горного курорта мероприятие будет закончено к 100-летию республики, сообщил глава субъекта РФ Рашид Темрезов в рамках своего доклада парламенту региона.

«Несмотря на почти вековую историю, курортный поселок до сих пор не газифицирован. Как и все населенные пункты от Карачаевска до Домбая. <…> К 100-летию республики в следующем году мы завершим строительство участка Карачаевск — Теберда — Домбай», — пообещал Темрезов.

Он также отметил, что за счет своих средств республика построила участок газомагистрали от Домбая к Теберде. Осталось соединить его с газопроводом, идущим от Карачаевска.

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