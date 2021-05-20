Москва, , 12:44 — REGNUM Посол Италии в России Паскуле Терраччано отметил роль всех энергетических главных держав, включая РФ, для перехода на устойчивые источники энергии.

По его словам, поощрение перехода на более устойчивую структуру — это глобальный вызов, который требует очень активной работы от всех сторон.

«Безусловно, будет играть очень важную роль работа всех энергетических главных держав, включая и Российскую Федерацию», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что борьба с изменением климата — самая важная и сложная для России цель устойчивого развития из заявленных ООН.

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