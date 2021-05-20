Новосибирск, , 12:44 — REGNUM В Новосибирской области с начала эпидемического сезона в больницы по поводу укусов клещей обратились 886 человек. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«1,4% (в 2020 году — 0,26%) сданных на исследованных клещей дали положительный результат на наличие возбудителя клещевого энцефалита; 22% (в 2020 году — 62,8%) клещей — на наличие возбудителя клещевого боррелиоза», — отметили в ведомстве.

Наибольшее число обращений зарегистрировано в Искитимском районе — 148, в Ленинском районе города Новосибирска — 121, в Бердске — 90.