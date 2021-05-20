Москва, , 12:44 — REGNUM Против обязательной вакцинации от коронавируса выступают 66% жителей России. Их аргументы — должен быть выбор, делать прививку или нет, это нарушение прав человека, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Доля сторонников обязательной составляет 19%. По их мнению, коронавирус — «это не шутки», «уже прошёл вакцинацию». Затруднились ответить 15% опрошенных.

Мужчина чаще поддерживают обязательную вакцинацию от COVID-19, чем женщины — 21% против 16%. Также больше сторонников среди людей старше 45 лет и граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. (по 25%).

Опрос проведён 19−20 мая 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 401 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что допускает введение в России обязательной вакцинации от коронавируса.

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