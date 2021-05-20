Москва, , 12:42 — REGNUM Прежде чем замещать трудовых мигрантов заключенными, следует обеспечить работой безработных граждан РФ, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ИА REGNUM, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил активнее привлекать заключенных к тем работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты.

Абсолютно верное решение, считает Журавлёв.

«Пока заключенные могут найти себя только в качестве сотрудников «тюремных колл-центров», ни о каком исправлении речи идти не может. Но для начала необходимо обеспечить работой тех безработных, что находятся на свободе!» — отметил парламентарий в Facebook.

По данным ФСИН, в российских исправительных учреждениях содержатся 482 тыс. человек, и около 188 тыс. из них имеют право на принудительные работы. Таким образом, ведомство готово предложить трудовые лагеря как альтернативу налаживанию потока трудовых мигрантов из таких стран, как Таджикистан и Узбекистан.

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