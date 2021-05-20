Киев, , 12:42 — REGNUM Офис президента Украины продолжает переговоры с Москвой о возможной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина для урегулирования конфликта в Донбассе.

Об этом сам Зеленский заявил на пресс-конференции 20 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент Украины напомнил, что предложил российскому коллеге встретиться в любом месте «украинского» Донбасса. Вместе с тем он дал понять, что не поедет на переговоры в столицу России — «традиционно принято, что такие переговоры проходят либо в месте конфликта, либо на нейтральной территории».

Накануне заместитель руководителя офиса президента УкраиныИгорь Жовква заявил, что в Киеве продолжают работу над организацией встречи Зеленского и Путина. Вместе с тем чиновник не сообщил никаких подробностей переговоров.