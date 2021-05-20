Прага, , 12:46 — REGNUM Продажи обновлённого кроссовера Kodiaq в Евросоюзе начнутся в начале июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Базовая комплектация SE кроссовера будет стоить 27 560 фунтов стерлингов (около 2,9 млн рублей). Эта версия авто оснащена 1,5-литровым турбированным бензиновым мотором производительностью 148 «лошадей».

За самую дорогую комплектацию модели придётся отдать 43 395 фунтов стерлингов (около 4,5 млн рублей). В таком автомобиле три ряда кресел. В движение топовую Kodiaq приводит двухлитровый TDI 4×4 DSG L&K производительностью 197 л. с.

Экстерьер обновлённого кроссовера выделяется новой радиаторной решеткой, модернизированной головной оптикой, иным капотом, доработанным бампером на корме, диффузором, а также более крупным спойлером.

Ранее компания Skoda представила модернизированную версию Kodiaq для рынка КНР. Рестайлинговое авто оснащено развлекательным комплексом размером 9,2 дюйма и «приборкой» диагональю 10,25 дюйма. Также авто получило сенсорный пульт управления климат-контролем.

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