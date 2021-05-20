Варшава, , 12:44 — REGNUM Сигнал о захвате пассажирского самолета ВВС Польши Boeing 737−86X был подан экипажем самолета в рамках проходящих в стране учений. Об этом 20 мая заявили в оперативном командовании польских ВВС, передает РИА Новости.

«Действительно был подан сигнал с кодовым обозначением 7500, что означает захват воздушного судна. Это было сделано в рамках учений», — сказали в командовании.

При этом, как предполагается, на борту данного самолета, который пролетел неподалеку от польско-чешской границы, находятся представители военного командования страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что принадлежащий ВВС Польши пассажирский Boeing 737−86X подал сигнал о захвате воздушного судна.