Кош-Агачский район, Алтай, , 12:39 — REGNUM В Республике Алтай за последние сутки подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по суточному приросту стал Кош-Агачский район, где выявили шесть носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Также новые случаи выявлены в Чемальском и Майминском района, а также городе Горно-Алтайске. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 16 921. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 16 580 человек, в том числе восемь за последние сутки.

«За весь период в регионе зарегистрировано 276 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 237 — от COVID-19, 39 — от иных причин», — добавили в штабе.

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