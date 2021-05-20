Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:39 — REGNUM В Ярославской области Переславская городская Дума не будет принимать меры по устранению нарушений градостроительного законодательства по требованию прокуратуры. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Народные избранники решили дождаться решения суда по иску о признании незаконным генерального плана. Таков итог рассмотрения в переславской думе прокурорского представления.

Переславская городская дума

Напомним, ранее прокуратура внесла представления администрации городского округа и думе с требованиями устранить нарушения при утверждении генерального плана. По мнению прокурора, необходимо согласовать в установленном законом порядке проект генерального плана, а также провести повторные публичные слушания.

Представители администрации, выступавшие перед депутатами на заседании комиссии по бюджету, экономике и развитию 19 мая 2021 года, заявили, что они не признают факта нарушения закона, так как все внесённые после согласования и публичных слушаний правки, по их мнению, не нуждались в повторных проверках и согласованиях.

Администрация уже отклонила аналогичное представление прокуратуры, ссылаясь на незавершенный судебный процесс по отмене генплана. Депутаты также решили, что до решения суда ничего делать не будут. Зампредседателя думы Светлана Таранова пыталась внести предложение об отмене решения думы об утверждении генплана. Но председатель комиссии Александр Дыма не согласился ставить вопрос на голосование как не относящийся к предмету обсуждения.

Представитель Переславской межрайонной прокуратуры, присутствовавший на заседании комиссии, также пояснил, что удовлетворить представление можно отменой решения думы по генплану. При этом он согласился с тем, что следует дождаться завершения судебного процесса.

Таким образом, судьба генерального плана Переславля-Залесского полностью зависит от решения суда. И администрация, и дума самостоятельно устранять нарушения, установленные Департаментом строительства и прокуратурой по итогам проверки Минэкономразвития РФ, отказались. По факту бездействия администрации Переславская межрайонная прокуратура уже обратилась в суд.

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