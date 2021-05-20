Москва, , 12:38 — REGNUM Представитель МИД России Мария Захарова положительно оценила организацию пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике. Об этом Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она отметила, что США были организаторами встречи. «Мы с таким напряжением ждали, как наши американские партнеры будут выстраивать работу с прессой. В этот раз все было, опять же, конструктивно», — сказала представитель МИД.

По её словам, российские журналисты имели те же права, что и все остальные. Захарова напомнила, что были случаи, когда российских журналистов не пускали на пресс-конференции. Паритет на таких мероприятиях доставался российским журналистам с боями, отметила представитель МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике.

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