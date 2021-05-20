Владикавказ, , 12:38 — REGNUM В Северной Осетии будут объединены в одно учебное заведение два вуза — госуниверситет (СОГУ) и педагогический институт (СОГПИ). Этот вопрос был обсужден в ходе заседания правительства и нашел поддержку у врио главы республики Сергея Меняйло.

Объединение двух крупных образовательных учреждений позволит сэкономить финансовые ресурсы и увеличить количество мест для подготовки педагогов.

Как отметил ректор СОГУ Алан Огоев, для университета в рамках подготовки к реорганизации в два раза увеличены контрольные цифры приема по направлению «Педагогическое образование». Такое решение приняло Министерство науки и высшего образования РФ. Так, по словам ректора, на 2021 год университету выделено 265 бюджетных мест на программы бакалавриата по этому направлению.