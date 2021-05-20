Краснодар, , 12:37 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 20 мая в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 19 мая, сообщалось о 92 новых носителях инфекции.

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«В Краснодаре положительный тест на коронавирус получил 21 человек. По шесть инфицированных в Новороссийске, Динском и Тимашевском районах. По пять новых пациентов в Сочи и Тбилисском районе. По четыре случая заболевания отмечено в Анапе и Славянском районе. По трое заболевших в Ейском, Кавказском, Лабинском, Староминском и Темрюкском районах», — уточнили в оперштабе.

Всего за период пандемии в Краснодарском крае подтверждено 47 387 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 833,7. Выздоровели на 20 мая 42 320 человек, скончались 2 898 пациентов.

В стационарах остаются 1017 человек с COVID-19, 60 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое — на ЭКМО. Дома лечатся 1 152 человека.