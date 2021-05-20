Тбилиси, , 12:36 — REGNUM Активисты, выступающие против строительства Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия, Грузия), 23 мая проведут акцию протеста в Тбилиси. Об этом, как передаёт агентство «Новости-Грузия», сообщил журналистам один из лидеров протестующих Варлам Голетиани.

Он рассказал, что активисты готовились к акции на протяжении месяца, чтобы она стала самой крупной из всех, что проходили за всё время протестов против строительства Намахваньской ГЭС.

«Нас должно быть много 23 мая. Количество играет важную роль, — отметил Голетиани. — Это будет длительная акция. Люди из районов готовятся приехать на акцию и остаться».

Напомним, многие жители Рионского ущелья и эко-активисты выступают против строительства ГЭС в этом регионе. Они с прошлого года проводят акции протеста и препятствуют проезду строительной техники на объект. Это будет их первая протестная акция в Тбилиси.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии началась новая акция протеста