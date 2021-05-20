Москва, , 12:34 — REGNUM Для граждан, которые не хотят заниматься своим здоровьем, следует ввести ответственность, в том числе материальную. Об этом заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, выступая на Московском онкологическом форуме.

«Конечно, надо работать над тем, чтобы определённые обязательства, последствия в той или иной форме накладывались на человека, если он не хочет заниматься своим здоровьем, — сказала вице-мэр. — Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе финансовую, ответственность он должен нести».

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По словам Раковой, в противном случае за лечение таких граждан приходится платить добросовестным гражданам, что «не совсем справедливо».

Как сообщало ИА REGNUM, в России вакцинация населения от COVID-19 должна быть только добровольной, за исключением представителей ряда профессиональных групп риска, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

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