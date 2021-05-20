Махачкала, 31 марта, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Национальный антитеррористический комитет 31 марта показал видео с места проведения контртеррористической операции (КТО) в Дагестане.

Кадр из видео

На опубликованных кадрах — работа сотрудников правоохранительных органов у дома, где находились террористы, а потом и внутри квартиры. Запечатлён, в том числе, обыск, проведённый в квартире.

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Как передавало ИА Регнум, в Дагестане в ходе КТО были задержаны три преступника, которые планировали совершить террористические акты. При осмотре мест задержания террористов были обнаружены и изъяты оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Пострадавших среди гражданского населения и правоохранителей нет.

Режим КТО в двух районах Дагестана был объявлен в 5:35 мск 31 марта. Силовики работали в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в городе Каспийске. Жителей призвали сохранять бдительность и оказывать помощь правоохранителям. Около 7:00 мск спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах жилых домов. После завершения операции режим КТО был отменён.

Террористов выявили благодаря усилению безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказал глава Дагестана Сергей Меликов. Он поблагодарил все ответственные службы и отметил, что в ходе КТО была обеспечена полная безопасность мирных жителей.