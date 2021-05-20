20 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Астраханцы 20 мая обсуждают пыльную бурю, обрушившуюся на регион накануне. Из-за стихии пострадали люди, повалены деревья, побиты машины, а кто-то до сих пор остаётся без света и воды.

Александр Никольский, , 13:26 — REGNUM Астраханцы 20 мая обсуждают пыльную бурю, обрушившуюся на регион накануне. Из-за стихии пострадали люди, повалены деревья, побиты машины, а кто-то до сих пор остаётся без света и воды.

Пыльная буря Цитата из к/ф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» реж Терри Гиллиам. 1998. США

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19 мая в Астраханскую область пришла пыльная буря с порывами ветра до 20 метров в секунду. По данным МЧС, в Лиманском, Харабалинском, Икрянинском районах из-за частичного отключения электричества без света остались около четырёх тысяч человек. Также сообщили о госпитализации двух человек, пострадавших во время урагана.

«Сегодня стихия испытала коммунальные службы на прочность. По всем прогнозам метеорологов планировалось лишь усиление ветра, пыльные бури стали неожиданностью.

В результате внезапных катаклизмов есть пострадавшие. По улице Баумана, 9 произошло обрушение кирпичной кладки балкона и оконной рамы. Молодой человек 2002 года рождения получил сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей АМОКБ. В Икрянинском районе в результате падения дерева пострадала девочка 2010 года рождения, она доставлена в детскую больницу им. Н. Н. Силищевой.

Также упавшие деревья и строительные конструкции повредили пять автомобилей. В результате обрывов электропроводов без света остались около 28 тысяч жителей. Особенно сложная обстановка сложилась в Лиманском и Икрянинском районах области, а также в правобережной части Астрахани, где отключены от сетей очистные сооружения. Сейчас там ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Игорь Бабушкин. МРСК Юга вывела на линии 40 аварийных бригад, 50 единиц техники. Также на устранение последствий вышли 15 аварийных бригад подведомственных учреждений администрации города Астрахани. Работа будет вестись в круглосуточном режиме до полного устранения последствий. Сейчас без света остаются 2 тысячи граждан, все заявки отрабатываются в штатном режиме», — написал в своих соцсетях губернатор

Игорь Бабушкин Astrobl.ru

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Городские службы областного центра с вечера 19 мая перешли на усиленный режим работы и работали круглосуточно. Только в Астрахани произошло 15 обрывов линий уличного освещения, две опоры были повалены ветром, улицы были завалены упавшими деревьями и ветками. 20 мая работы продолжаются в усиленном режиме, отчитались в мэрии.

При этом астраханцы в соцсетях жалуются, что «внезапная» буря шла на Астрахань со стороны Калмыкии, но их об этом не оповестили вовремя. Кто-то получил сообщение от МЧС, когда ураган только начался, кто-то — только через час после начала бури. Люди жалуются, что у них не было времени подготовиться.

«Почему МЧС оповестила через час после начала бури?»

«Отца чуть упавшая ветвь не прибила, позади грохнулась, сухостой у нас вообще не пилят? До сих пор ни МЧС, ни метеорологи не сообщили о ветре, один вы сказали, да ещё и про обстановку рассказали. Спасибо за информацию».

«У меня самого чудом стекло не выбило порывом ветра. Игорь Юрьевич, вы метеорологов, мягко говоря, пожурите что ли, такой ветер внезапным не может быть. И как подумаю о пострадавших, даже дурно становится…»

«Наказать МЧС и метеорологов по всей строгости! Пострадали люди!»

«Пыльная буря стала неожиданностью… Ну конечно, за секунду образовалась и пошла на Астрахань… Бред».

«Пыльная буря шла с Калмыкии, и очень странно, как можно было о ней не знать. Одни отговорки».

«На Икряное она обрушилась неожиданно, за пару секунд. Моя дочка еле добежала до моей работы. Хотя гуляла в паре метров от меня. На детской площадке паника была, хотя светило солнце».

На Астрахань обрушилась песчаная буря Цитата из видео на YouTube

«Пыльную бурю прекрасно засняли дальнобойщики практически со всех точек трасс, по которым она проходила. Дальнобойщики тут же повыкладывали видео в «Ютуб» и в соцсети. Самое интересное, что по этим трассам постоянно туда-сюда ездят на спецмашинах сотрудники ГИБДД. Странно, что именно сотрудники ГИБДД не сообщили, что с трасс в степи видна песчаная буря, которая идет на Астрахань. Вот этим ребяткам точно надо сделать строгое внушение. Ведь можно прекрасно определить по ГЛОНАСС, где, когда и какая спецмашина была и кто из сотрудников ГИБДД был в ней и ничего не предпринял».

«На прочность испытали не только коммунальные службы, но и людей».

«Как можно достучаться до ком. служб о спиле старых сухих веток на Яблочкова? Совершенно не реагируют, вследствие чего половина из этих ВЕТОК вчера посыпались на автомобили».

Горожане также делятся видеозаписями и фотографиями самого стихийного бедствия и причинённого им ущерба.