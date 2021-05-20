Москва, , 12:33 — REGNUM Тон в развитии мировой экономики будут задавать те страны, в которых проходит активная вакцинация против коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявила профессор РЭШ Наталья Волчкова, комментируя прогноз ООН о том, что в 2021 году мировая торговля вырастет на 16%.

«Да, есть все основания рассчитывать на то, что представленный прогноз восстановления мировой торговли вполне адекватный. В прошлом году в условиях пандемии объемы мировой торговли снизились на 8−9%. С такой низкой базы потенциал роста в этом году очень высок. Учитывая, что темпы вакцинации в самых крупных экономиках мира значительны, это будет являться важным фактором восстановления и наращивания объемов торговли. Именно страны, где проходит активная вакцинация, будут задавать тон в развитии в этом году. Из негативных факторов можно отметить как раз недостаточные темпы вакцинации в мире в целом», — сказала Волчкова.

По ее словам, именно они будут сдерживать потенциал роста.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВШЭ сообщили, что прогноз ООН, согласно которому в 2021 году рост мировой торговли составит 16%, вполне реалистичен.

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