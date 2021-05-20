Вашингтон, , 14:35 — REGNUM У американского певца Джейсона Деруло родился первенец. Об этом артист сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Деруло опубликовал видео, в котором показана первая его встреча с новорождённым сыном. Музыкант и его девушка, модель Джена Фрумс, назвали ребёнка Джейсоном Кингом.

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта Джейсон Деруло объявил о беременности Джены Фрумс. Для объявления этой новости пара сняла совместный ролик на Багамах.

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