Вашингтон, 20 мая 2021, 14:35 — REGNUM У американского певца Джейсона Деруло родился первенец. Об этом артист сообщил в своём Instagram-аккаунте.
Деруло опубликовал видео, в котором показана первая его встреча с новорождённым сыном. Музыкант и его девушка, модель Джена Фрумс, назвали ребёнка Джейсоном Кингом.
ИА REGNUM напоминает, что в конце марта Джейсон Деруло объявил о беременности Джены Фрумс. Для объявления этой новости пара сняла совместный ролик на Багамах.
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