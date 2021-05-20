Самара, , 12:40 — REGNUM Прямые авиарейсы в Париж могут запустить из Самары. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба авиакомпании «ИрАэро».

Сообщается, что в текущем году эта авиакомпания намерена начать выполнять полеты из аэропорта Самары с Париж. Предположительно, рейсы будут осуществляться один раз в неделю на самолётах «Суперджет-100», которые способны вместить до 100 пассажиров.

«Начало продаж и выполнения полетов будет анонсировано нами позднее, после снятия ограничений, введенных Францией на въезд граждан РФ по туристическим визам», — приводит пресс-служба слова генерального директора «ИрАэро» Юрия Лапина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прямое авиационное сообщение могут восстановить между Самарой и Минском.