Москва, , 12:31 — REGNUM В России уровень концентрации торговли один из самых низких в мире. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил директор по внешним коммуникациям Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Так он прокомментировал высказывание главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что в РФ не приходится говорить о доминировании в России крупных сетевых форматов и диктате цен.

«Процесс консолидации в ритейле является естественным, как это и показывает зарубежный опыт, — сказал Власенко. — При этом надо понимать, что в России уровень концентрации торговли один из самых низких в мире. Кроме того, история формирования цивилизованного ритейла у нас заметно короче, чем в западных странах, и имеет свои особенности, связанные прежде всего с серьезной географической протяженностью государства, затрудняющей построение единых логистических схем. К тому же все крупные сделки по слияниям и поглощениями, в том числе и в ритейле, проходят проверку в ФАС, чтобы не допустить возможности отдельных компаний монопольно доминировать на рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Мантурова, топ-10 российских розничных продуктовых торговых сетей консолидирует лишь около 25% розничного продовольственного рынка.

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