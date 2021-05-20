Киев, , 12:35 — REGNUM На саммите так называемой «Крымской платформы» в Киеве будут представлены 30 стран мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.

По его словам, саммит состоится 23 августа 2021 года, в преддверии Дня независимости Украины.

«Приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей других стран, спикеры, министры иностранных дел. Я думаю в целом у нас будут 30 стран представлены», — рассказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что на саммите будут подписаны важные документы, а также параллельно пройдёт саммит «Крымской платформы» для «первых леди» государств.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как в Киеве произошёл государственный переворот. Решение о воссоединение с Россией было одобрено населением полуострова на соответствующем референдуме, результаты которого не признали на Украине.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что делает всё возможное для возвращения Крыма в состав Украины. Для этого, по его словам, создана «Крымская платформа».

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