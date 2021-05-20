Минск, , 12:38 — REGNUM Падение военного самолет ВВС Белоруссии Як-130 ВВС Белоруссии в Барановичах произошло из-за отказа всех уровней системы управления. Об этом 20 мая рассказал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска.

«У Як-130 отказали все уровни системы управления. Их четыре и пятая — резервная. Они отказали мгновенно, в течение одной минуты. Каждую секунду один, второй, третий, четвертый уровни управления отказывали. Остался резервный уровень, который работал с жуткими перебоями, но который дал возможность отвести самолет», — заявил он, фрагмент выступления белорусского лидера разместил Телеграм-канал «Пул первого».

Также Лукашенко добавил, что пилоты самолета, по данным черных ящиков самолета, не катапультировались и боролись до конца, просто одного из них выбросило из кабины катапультой во время удара о землю.

«Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Погибли два просто героических человека», — отметил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая стало известно, что следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту катастрофы военного самолета в районе города Барановичи в Брестской области.

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