Москва, , 12:30 — REGNUM Государственная реформа в области интеграции в Эстонии провалилась, а принудительная эстонизация не способствует гармоничному вовлечению нацменьшинств в эстонское общество. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Читайте также: Премьер-министр Эстонии уверяет, что образования на эстонском хотят все

Диплома пояснила, что об этом свидетельствуют данные отчёта о результатах мониторинга интеграции, опубликованные 10 мая 2021 года министерством культуры Эстонии.

Так, согласно документу, за последние пять лет (с 2016 года) число представителей нетитульного населения Эстонии, которые считают, что «им здесь не рады», возросло почти в два раза — с 16% до 29%. Настолько же увеличилось количество неэстонцев, ощущающих себя в Эстонии «людьми второго сорта» (38% против 21% в 2016 году).

При этом 26% опрошенных заявили, что в их отношении проявляется нетерпимость (2016 году — 10%). До 70% лиц из целевой группы считают, что они никак не способны повлиять на развитие общества и государства, еще 73% — что их карьерные перспективы заведомо хуже, чем у этнических эстонцев.

Захарова подчеркнул, что такие данные свидетельствует о резком ухудшении положения русскоязычного населения. При этом в Таллине, указала официальный представитель МИД РФ, предпочли списать на пандемию новой коронавирусной инфекции.

«Систематические нарушения Эстонией образовательных и других прав нацменьшинств уже не раз критиковались в соответствующих документах ведущих международных организаций (ООН, ОБСЕ, СЕ), — напомнила Захарова. — С сожалением вынуждены констатировать: игнорирование Таллином своих международных обязательств в области прав человека продолжается».

Ранее по теме: Русская Эстония раскритиковала интервью премьера страны BBC

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью ВВС заявила, что и русскоязычные жители страны хотят, чтобы детям в школах преподавали на эстонском языке. При этом она добавила, что в Эстонии русские на считаются гражданами второго сорта, поскольку имеют те же права, что и эстонцы — «за исключением права избирать парламентариев».

Эти заявления председателя правительства подверглись критике со стороны русскоязычного населения Эстонии Так, известный публицист русской Эстонии, издатель портала tribuna. ee Родион Денисов считает, что Каллас плохо разбирается в таком важном вопросе, как положение русскоязычного населения её страны и ей стоило бы немного изучить предмет прежде чем комментировать BBC положение эстонских русских.

Читайте ранее в этом сюжете: Директор таллинской школы: у родителей должен быть выбор языка