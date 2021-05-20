Воронеж, , 12:29 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 20 мая в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 19 мая. сообщалось о 145 новых носителях инфекции.

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Выздоровели после коронавируса за последние сутки 148 пациентов. Статистику смертности пополнили ещё 13 человек с подтверждённым ковидом.

Всего с начала пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 83 359 жителей, выздоровели 78 806 человек. Жертвами инфекции в Воронежской области стали 3 392 человека.