Москва, , 12:29 — REGNUM Московский «Спартак» выкупит контракт защитника Виктора Мозеса. Об этом 20 мая сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.

«Контракт с Мозесом автоматически выкупается, если команда финиширует в тройке. «Спартак» стал вторым», — цитирует Кулемина ТАСС.

Напомним, права на Мозеса принадлежат лондонскому «Челси». В октябре 2020 года 30-летний футболист перешёл в «Спартак» на правах аренды. В сезоне 2020/21 нигерийский игрок сыграл в 20 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевых паса.

Напомним, «Спартак» по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) занял второе место и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.