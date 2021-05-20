Москва, , 12:28 — REGNUM Установить мораторий на введение правительством РФ новых требований к маркировке товаров, а также расширения перечня продукции, подпадающей под маркировку, предложил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Предлагаю установить мораторий на введение правительством новых требований к идентификации товаров, пока не будет достигнут стабильный рост реальных доходов населения», — заявил Миронов.

По его мнению, «натуральным издевательством» являются недавно разработанные Минпромторгом методические рекомендации для определения новых категорий товаров подлежащих обязательной маркировке.

«Такое решение будет принято, если в результате введения штрих-кода рост цен на продукцию в течение шести лет не превысит рост реальных располагаемых доходов населения», — отметил парламентарий.

«Чиновники тем самым подтвердили, что маркировка неизбежно вызывает подорожание, хотя в своих публичных комментариях они с пеной у рта доказывают обратное. Получается, вопрос сводится к размеру подорожания. А что если его рассчитают неправильно, и рост цен на практике окажется выше, чем прогноз по доходам, или прогноз окажется неверным — они что отменят маркировку? Спустя шесть лет? Скажут, извините, мы тут немного ошиблись, больше не будем. Так что ли?» — возмущен Миронов.

Он напомнил, что меры, подобные обязательной маркировке неизбежно ведут к инфляции и дефициту, в чем граждане убедились на примере лекарств, которые в 2020 году подорожали почти на 10%, а многие медикаменты исчезли из аптек. Теперь на 10% может подорожать мороженое, для которого маркировка станет обязательной с 1 июня.

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