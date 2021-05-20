Симферополь, , 12:38 — REGNUM Стремление американских властей своими законами регулировать позицию другого государства на международной арене удивительно. Об этом вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил 20 мая, комментируя разработку в США законопроекта о запрете признавать Крым частью РФ.

Создание подобного документа Бобков назвал «пустым популизмом», рассчитанным на американский электорат, и подчеркнул, что в России не может появиться закон, который бы регулировал вопросы внутреннего устройства другого государства. Россия уважает суверенитет других стран.

«Поражает, что в современных политических и геополитических реалиях у кого-то возникают мысли регулировать позицию России на международной арене своими национальными законодательными инициативами», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее документ под названием «Закон о непризнании аннексии Крыма» одобрил комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса США. Авторы законопроекта предлагают запретить властям США признавать суверенитет России над полуостровом.

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