Новосибирск, , 12:28 — REGNUM На электронную почту четырёх школ Новосибирска поступило электронное письмо с угрозами, что к ним «придёт знакомый ученик», как в Казани. Автор письма пытался запугать сотрудников учебного заведения тем, что «жертв постарается, чтобы было намного больше», сообщают «НГС Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В послании говорится, что руководство казанской школы № 175 тоже получало такое письмо-предупреждение, но на него никто не обратил внимание.

Директор новосибирской школы № 13 Татьяна Устинова информацию о письме с угрозами подтвердила.

«У нас есть разосланный алгоритм действий в подобных ситуациях. И я сразу сообщила об этом в полицию, дежурному ФСБ, нашему дежурному по Заельцовскому району. Оперативно прибыли все службы: и вневедомственная охрана, и кинологи с собакой, и наша заельцовская полиция. Обыскали все помещения в здании, в том числе и подвал», — рассказала Устинова.

По её словам, школа № 13 охраняется ЧОПом, на проходной есть рамки металлоискателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая несколько образовательных учреждений Новосибирской области получили анонимные сообщения о минировании зданий.

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