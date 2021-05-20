Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Пробку длиной более чем пять километров на Приморском проспекте Санкт-Петербурга спровоцировали нарушения при ремонте дорожного покрытия. Об этом 20 мая сообщил начальник Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Олег Зотов.

Многокилометровая пробка из автомобилей была зафиксирована утром 20 мая на Приморском проспекте, связывающем Приморский район с Курортным районом и с центром города. Затор образовался из-за ремонта Ушаковского путепровода. Накануне специалисты ГАТИ зафиксировали грубые нарушения при проведении работ по данному адресу, за что в отношении руководителя подрядной организации СПб ГБУ «Мостотрест» возбуждено дело об административном правонарушении.

«Подрядчик нарушил схему организации дорожного движения и осуществил фрезерование покрытия путепровода в направлении центральных районов по всей ширине проезжей части, хотя сейчас должен был выполнять работы по фрезерованию и асфальтированию в крайней правой полосе с организацией движения по двум полосам по 3,3 метра», — указал Зотов.

В результате эти нарушения и привели к значительному замедлению потока и образованию пробки.

«ГАТИ уже передала информацию в ГИБДД для принятия решения о возбуждения дела по ст. 12.34 КоАП и руководству Комитета по развитию транспортной инфраструктуры для принятия со своей стороны мер в отношении заказчика и подрядчика», — подытожил чиновник.

Отметим, по данным сервиса «Яндекс карты», дорожная ситуация в Северной столице на 12:20 мск оценивается в четыре балла. До сих пор движение по Приморскому проспекту затруднено, на месте наблюдается затор в 3 км.