Москва, , 12:27 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что объёмы диспансеризации населения, которая была приостановлена в период пандемии, должны быть увеличены.

«Диспансеризация, которую мы, к сожалению, приостановили в прошлом году, однозначно должна быть компенсирована возрастанием объемов в этом текущем», — сказал министр на Московском онкологическом форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что программа диспансеризации населения должна быть возобновлена с 1 июля 2021 года — согласно решению президента РФ Владимира Путина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

При этом он подчеркнул, что перед возобновлением программы диспансеризации «нужно минимизировать число заболевших COVID-19».