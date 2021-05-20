Москва, 20 мая 2021, 12:27 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что объёмы диспансеризации населения, которая была приостановлена в период пандемии, должны быть увеличены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что программа диспансеризации населения должна быть возобновлена с 1 июля 2021 года — согласно решению президента РФ Владимира Путина.
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При этом он подчеркнул, что перед возобновлением программы диспансеризации «нужно минимизировать число заболевших COVID-19».