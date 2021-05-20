Сеул, , 12:31 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательские компании Hankook Research, Korea Research, KSTAT Research и Embrain Public.

Согласно результатам опроса, проведённого с 17 по 19 мая среди 1009 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента вырос до 36%. Не одобряют деятельность главы государства 54% респондентов.

От ответа воздержались 10% опрошенных.

Между тем уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 31%, оппозиционной партии «Сила народа» — 23%, Народной партии — 5%, партии Справедливости и Открытой демократической партии — по 4%.