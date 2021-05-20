Москва, , 12:35 — REGNUM Рыночная экономика без влияния государства не способна ничего создать. Об этом 20 мая заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Рынок может только все развалить. Главный заказчик и потребитель все нового — это государство», — заявил Ковальчук.

По его словам, все крупные компании в США являются последствиями государственного заказа. И по той же причине США пытались навязать России модель либеральной экономики, при которой все «решает рынок». Тем самым Вашингтон хотел разрушить российскую экономику, устранив тем самым конкурента.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Курчатовского института: раньше нефти в мире закончится питьевая вода